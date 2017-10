Dnevnik: Lendavskega župana ovadili zaradi financiranja turističnega zveze

Lendava, 25. oktobra - Policisti so zaradi suma zlorabe položaja pri financiranju društva Turistična zveza Lendava vabi ovadili tamkajšnjega župana Antona Balažka, poroča današnji Dnevnik. Na tožilstvu v Murski Soboti so prejetje ovadbe potrdili. Balažek je za STA povedal, da za ovadbo ne ve in je ne more komentirati.