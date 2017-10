Rusija z vetom proti podaljšanju preiskave kemičnih napadov v Siriji

New York, 24. oktobra - Rusija je danes vložila veto na predlog resolucije Varnostnega sveta ZN o podaljšanju preiskave napadov s kemičnim orožjem v Siriji. Predlog, ki so ga pripravile ZDA, je podprlo 11 članic Varnostnega sveta, Rusija in Bolivija sta bili proti, Kitajska in Kazahstan pa sta se vzdržala.