Iztok Sitar za STA: Striparjem še dolgo ne bo zmanjkalo dela in idej

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 1. novembra - O slovenskem stripu veliko ve Iztok Sitar, ki stripe ustvarja, bere, kupuje in preučuje že od otroštva. O zgodovini slovenskega stripa je izdal dve knjigi, prvo pred desetimi leti, letos pa tudi njeno bogatejšo različico. Po njegovem mnenju striparjem zaradi družbenih tem, ki so snov angažiranih stripov, "še dolgo ne bo zmanjkalo dela in idej".