V Grosupljem z novim pločnikom, obeta se tudi nov nadvoz

Grosuplje, 24. oktobra - V Grosupljem so v ponedeljek simbolično predali namenu nov pločnik na cesti Mlačevo-Rašica, za katerega sta občina in direkcija za infrastrukturo namenili skupno dobrih 255.000 evrov. Podpisali so tudi pogodbo za izgradnjo nadvoza v Brezju, ki bo občino in direkcijo stal skupno 3,15 milijona evrov.