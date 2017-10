Na razpis za pripravljalna dela za drugi tir prispelo 15 ponudb

Ljubljana, 24. oktobra - Danes se je iztekel rok za prijavo na razpis za pripravljalna dela za drugi tir. Na direkciji RS za infrastrukturo so prejeli 15 ponudb, vrednih od 14,5 do 22,5 milijona evrov. Kot so pojasnili, jih bodo zdaj podrobno pregledali, kdaj bo znana končna izbira, pa je še prezgodaj napovedovati.