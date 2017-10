Javnost vedno bolj pozorna na vprašanja varovanja okolja, država zaostaja

Ljubljana, 24. oktobra - Okolje in ekologija postajata tema, ki ima vedno večjo težo v zavesti ljudi, so ugotavljali udeleženci današnjega srečanja o varnih in trajnostnih skupnostih v Ljubljani. Strinjali so se, da je država slab gospodar in slabo skrbi za okolje, zato se bo morala civilna družba bolj zavzeti na tem področju.