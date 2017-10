V Slovenijo na rehabilitacijo nova skupina palestinskih otrok

Humanitarni projekt rehabilitacije palestinskih otrok na pobudo Türka poteka že od junija 2009. Na inštitutu Soča bo s prihodom nove skupine rehabilitacija zagotovljena skupno že 167 otrokom. Pretežno prihajajo z območja Gaze, manjše število pa tudi z okupiranega Zahodnega brega.

V zadnjih dneh sta ustanovitelj Fundacije Pustimo jim sanje Danilo Türk in predsednica uprave fundacije Mojca Seliškar Toš tudi obiskala Gazo in se srečala s pacienti, njihovimi družinami, terapevti in nevladnimi aktivisti, ki pomagajo pri izvajanju projekta, so sporočili iz fundacije.

Srečanja se je udeležilo približno 300 ljudi, ki so se zahvalili Sloveniji za pomoč. Pogovor je tekel tudi o prihodnjih aktivnostih. Kot dodajajo, obisk v Gazi in pozitivna atmosfera, ki jo je ustvaril, prispevata h krepitvi upanja na boljšo usodo ljudi na območju Gaze.

Projekt rehabilitacije otrok - žrtev vojne v Gazi poteka ob pomoči diplomatskih predstavništev Slovenije v Tel Avivu, Ramali in Kairu ter konzularne službe zunanjega ministrstva. Ti pomagajo pri premagovanju številnih administrativnih ovir, povezanih s potmi mladih pacientov, njihovih spremljevalcev in terapevtov iz Gaze in nazaj, so še zapisali.

Türk in Mojca Seliškar Toševa sta sicer poleg Gaze obiskala še Tel Aviv, Ramalo in Aman in se pogovarjala o nadaljevanju projekta ter njegovi širitvi za rehabilitacijo otrok - žrtev vojn na Bližnjem vzhodu.