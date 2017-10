EU v Nemčiji nadaljuje s preiskavami avtomobilskih proizvajalcev

Bruselj, 23. oktobra - Evropska komisija je danes opravila nove preiskave na sedežih avtomobilskih proizvajalcev v Nemčiji. Imen podjetij niso navedli, so pa kmalu zatem obiske preiskovalcev potrdili v Daimlerju in Volkswagnu. Gre za preiskave, povezane s sumom kartelnega dogovarjanja. Prejšnji teden so preiskavo na sedežu v Münchnu potrdili v BMW.