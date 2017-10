Borze v New Yorku uvodoma z rastjo

New York, 23. oktobra - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Vlagatelji bodo ta teden pozorni na poslovanje nekaterih večjih podjetij v minulem četrtletju, kot so Alphabet, ExxonMobil, McDonalds in Boeing, in zasedanje sveta Evropske centralne banke, še vedno pa ostajajo pozorni na dogajanje v Kataloniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.