Ob dnevu Združenih narodov svarila pred številnimi izzivi

New York, 24. oktobra - Združeni narodi danes obeležujejo svoj dan - 24. oktobra leta 1945 je v veljavo stopila ustanovna listina ZN, ki opredeljuje cilje in načela svetovne organizacije ter poudarja miroljubno reševanje sporov in spoštovanje mednarodnega prava kot temeljni vrednoti mednarodnega miru in varnosti.