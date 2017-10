Slovenski notarji bodo danes nudili brezplačne nasvete

Ljubljana, 26. oktobra - Notarji bodo danes odprli svoja vrata in vsem, ki bodo to želeli, brezplačno svetovali v zadevah, ki se nanašajo na notarske storitve. Nasvete bo mogoče dobiti v času uradnih ur, to je od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure. S tem se slovenski notarji pridružujejo Evropskemu dnevu civilnega pravosodja.