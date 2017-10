Na okrogli mizi SDH o neznankah pri preoblikovanju za prihodnost

Ljubljana, 23. oktobra - Podjetja, tudi tista v državni lasti, se bodo morala preoblikovati, da bodo sledila tehnološkim in drugim spremembam. Veliko je neznank in družbe morajo proučevati možnosti in jih preizkušati, se povezovati na določenih področjih, se učiti na napakah, mora pa tudi država zagotoviti ustrezen regulatorni okvir, so ugotavljali na okrogli mizi SDH.