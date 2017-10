V Venetu in Lombardiji glasovanje o avtonomiji do poznega večera

Milano/Benetke, 22. oktobra - V dveh bogatih deželah na severu Italije, Lombardiji in Venetu, potekata referenduma o tem, ali naj deželi dobita širšo avtonomijo. Volišča bodo sicer odprta do 23. ure, rezultate pa je moč pričakovati v noči na ponedeljek. Do 19. ure je udeležba v Venetu po delnih podatkih presegla 50 odstotkov.