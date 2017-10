Houston in Los Angeles v finalu lige MLB

Houston, 22. oktobra - Los Angeles Dodgers in Houston Astros so finalisti letošnje severnoameriške lige v baseballu - MLB. Ponoči so si finale namreč priborili še igralci Houstona, ki so na domačem igrišču s 4:0 premagali New York Yankees in se s skupnim izidom 4:3 v zmagah prebili v veliki finale. Že pred tem je Los Angeles s 4:1 v zmagah odpravili Chicago Cubs.