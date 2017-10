Svet ogorčen ob imenovanju Mugabeja za ambasadorja dobre volje pri WHO

London, 21. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zimbabvejskega voditelja Roberta Mugabeja imenovala za ambasadorja dobre volje. S tem je sprožila ogorčenje v svetu, ki je opozoril na slabo stanje zdravstvenega sistema v Zimbabveju. WHO je danes pojasnila, da so ga imenovali zaradi prizadevanj proti kajenju in nenalezljivim boleznim v Zimbabveju.