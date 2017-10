Še ena nekdanja igralka Weinsteina obtožuje spolnega napada

Los Angeles, 21. oktobra - Ameriškega filmskega producenta Harveyja Weinsteina je spolnega napada obtožila še ena nekdanja igralka, in sicer Heather Kerr. Kot je dejala, jo je Weinstein silil k otipavanju. Ko se mu je umaknila, pa naj bi ji dejal, da so na ta način uspele vse priznane igralke in da stvari v Hollywoodu pač delujejo tako.