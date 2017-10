Za Wall Streetom nov rekorden teden

New York, 21. oktobra - Najpomembnejši borzni indeksi na Wall Streetu so se minuli teden povzpeli na nove rekordne vrednosti, med vlagatelji se namreč vse bolj krepi prepričanje, da bo načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa o reformi davkov uspel. K optimističnemu vzdušju pa so prispevala tudi poročila o uspešnem poslovanju ameriških podjetij.