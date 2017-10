Na Norveškem ženske prevzele tri najmočnejše položaje v vladi

Oslo, 20. oktobra - Norveška premierka Erna Solberg je danes na mesto ministrice za zunanje zadeve imenovala Ine Eriksen Soreide, s čimer so ženske prevzele "tri najmočnejše položaje" v norveški vladi, pišejo norveški mediji. Poleg premierskega položaja in zunanjega ministrstva je v ženskih rokah tudi ministrstvo za gospodarstvo in finance, ki ga vodi Siv Jensen.