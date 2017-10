Oskrba starejših: Na Koroškem domovi polni, posebni načrti na Ravnah in v Dravogradu

Dravograd, 31. oktobra - V koroških domovih za starejše so vse razpoložljive postelje zasedene, število prošenj za sprejem pa je letos največje v zadnjih petih letih. Ob tem se v regiji širi nabor različnih aktivnosti in podpornih storitev, med drugim imajo v Slovenj Gradcu dnevno varstvo starejših. Investicijske načrte na tem področju imajo na Ravnah in v Dravogradu.