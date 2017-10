Borci s podporo ZDA Rako tudi uradno razglasili za osvobojeno

Damask, 20. oktobra - Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF), ki jih podpirajo ZDA, so danes še uradno razglasile osvoboditev sirskega mesta Raka, ki so ga iz rok skrajnežev Islamske države (IS) sicer dejansko iztrgale že pred dnevi. V središču Rake so pripravili uradno slovesnost, na kateri so osvoboditev de facto prestolnice IS označili za "zgodovinsko".