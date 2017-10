Novomeška in krška občina zmagovalki evropskega tedna mobilnosti 2017

Novo mesto/Krško, 22. oktobra - Ob zaključku tedna mobilnosti, na katerem so lokalni in regionalni koordinatorji ovrednotili dejavnost sodelujočih občin, so za letos najdejavnejšo med mestnimi razglasili Mestno občino Novo mesto, med preostalimi slovenskimi pa Občino Krško. Finalistki med mestnimi sta bili še občini Ljubljana in Nova Gorica, med drugimi pa Sevnica in Tržič.