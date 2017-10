Stockholm, 20. oktobra - Švedski proizvajalec tovornjakov Volvo Group je v tretjem četrtletju podvojil čisti dobiček. Tega je bilo za 5,5 milijarde kron (okoli 573 milijonov evrov), k rasti pa so prispevali močno povpraševanje v Evropi in izboljšani pogoji na trgih Severne Amerike in Kitajske.