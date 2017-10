Obama in Bush kritična do Trumpove politike

Newark/Richmond/New York, 20. oktobra - Nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in George Bush mlajši sta bila v četrtek kritična do politike sedanjega predsednika Donalda Trumpa, čeprav posredno. Obama, ki se je po daljšem času vrnil na politični oder, je obsodil "politiko delitev", Bush pa "nasilje in predsodke" ter fanatizem, poročajo tuje tiskovne agencije.