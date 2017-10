Cerar: Med Katalonijo in osamosvajanjem Slovenije velike razlike

Bruselj, 19. oktobra - Premier Miro Cerar je danes v Bruslju opozoril, da so med primerom Katalonije in osamosvajanjem Slovenije velike razlike. Vprašanje pravice do samoodločbe je treba reševati v skladu z ustavnim redom Španije ter zlasti po mirni, nenasilni in demokratični poti z dialogom, je še ponovil slovenska stališča.