DZ o prenovljeni prostorsko-gradbeni zakonodaji še v torek

Ljubljana, 18. oktobra - DZ je danes opravil drugo in začel tretjo obravnavo paketa treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora. Ker bo zaradi sprejetih dopolnil k zakonu o urejanju prostora potrebno uskladitveno dopolnilo, bo DZ o tem zakonu in tudi drugih dveh odločal v torek.