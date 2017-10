Trio s projektom klasične glasbe na Kickstarter

Ljubljana, 18. oktobra - Flavtistka Nikolina Kovač Juvan, pianistka Lovorka Nemeš Dular in hornist Robert Petrič so na platformi Kickstarter zagnali "globalno glasbeno vas", da bi s podporo donatorjev pridobili repertoar za zasedbo omenjenih instrumentov. V 40 dneh želijo zbrati 11.000 dolarjev, s katerimi bi financirali kompozicije, jih izvedli in tudi posneli.