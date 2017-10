Lombardija in Veneto na referendumih za več avtonomije

piše Jasna Vrečko

Benetke/Milano/Rim, 20. oktobra - Medtem ko Evropo razburjajo in delijo težnje po neodvisnosti Katalonije, bosta v dveh deželah na severu Italije, Lombardiji in Venetu, to nedeljo potekala referenduma o avtonomiji, ki bi lahko močno razburkala italijansko politiko. Predsednika obeh dežel pripadata desni Severni ligi, ki je nekoč sanjala o neodvisni državi Padaniji.