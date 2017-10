V Ljubljani odkrili spominsko obeležje jezikoslovcu Jožetu Toporišiču

Ljubljana, 18. oktobra - V Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto so opoldne odkrili spominsko obeležje jezikoslovcu Jožetu Toporišiču, ki so ga postavili na pobudo programskega odbora Toporišičevo leto. Kot je na odprtju poudaril predsednik SAZU Tadej Bajd, bo Toporišič zaradi svojih pravopisa in slovnice ostal v spominu govorcev slovenščine še mnogo generacij.