Juncker drevi gosti voditelje višegrajske četverice

Bruselj, 18. oktobra - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo drevi v Bruslju v sklopu prizadevanj za dobro sodelovanje med vzhodom in zahodom Evrope na delovni večerji gostil voditelje višegrajske četverice. Evropa več hitrosti, solidarnost v begunski krizi, dvojna kakovost hrane in sedeži evropskih agencij - to je nekaj pričakovanih tem srečanja.