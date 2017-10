Ostre besede Pahorju namenil tudi Kučan

Ljubljana, 17. oktobra - Predsednik republike in pretendent za nov mandat Borut Pahor je v odzivu na kritike, ki so nanj letele z več strani, spomnil na čas pred petimi leti, ko se je s stališčem oglasil tudi bivši predsednik Milan Kučan. Ta danes vztraja, da je Pahor s svojim molkom in ignoranco raznim interesnim skupinam omogočal delovanje v škodo državljanov.