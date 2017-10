SIGIC z novo kompilacijo Uglaševanje v svet: Slovenija

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC) je izdal kompilacijo Uglaševanje v svet: Slovenija. Na njej so predstavljeni nekateri izvajalci, komponisti in aranžerji iz žanrskega polja glasb sveta, ki so v obdobju med letoma 2015 in 2017 s svojim delom zaznamovali to sceno v Sloveniji.