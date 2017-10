Ministrstvo išče člane sveta za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo

Ljubljana, 17. oktobra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pozvalo lokalne skupnosti, strokovne institucije in nevladne organizacije, naj posredujejo predloge za člane nacionalnega sveta za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo. Svet bo posvetovalno telo vlade za spremljanje in uresničevanje strategije dolgožive družbe.