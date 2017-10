Najbolj urejeni in najgostoljubnejši Koper, Postojna in Žalec

Kranjska Gora, 17. oktobra - Koper, Postojna in Žalec so zmagovalci letošnje vseslovenske akcije Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela - lepa in gostoljubna. Med nagrajenci, ki so jih razglasili danes v Kranjski Gori, sta med drugim tudi krajevni središči Mojstrane in Rač, najbolje ocenjen izletniški kraj pa je Velika Polana.