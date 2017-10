V Zagrebu zaslišanja pridržanih v aferi Agrokor

Zagreb, 17. oktobra - Preiskovalni sodniki hrvaškega državnega tožilstva so danes zaslišali prve tri osumljence za finančne malverzacije v koncernu Agrokor. Policisti so v ponedeljek pridržali 12 nekdanjih vodilnih ljudi koncerna in revizorske hiše Baker Tilly, medtem ko so se mu trije osumljenci iz družine Todorić izognili, saj jih ni na Hrvaškem.