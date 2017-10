Weinsteina v svojih vrstah ne želijo niti producenti

New York, 17. oktobra - Upravni odbor ameriškega združenja producentov je sprožil postopek za izključitev Harveyja Weinsteina, ki se bo končal po 6. novembru. Do takrat lahko slavni producent, ki ga vrsta žensk obtožuje spolnih napadov in zlorab, poda svoj ugovor. V soboto ga je izključila ameriška filmska akademija, Francija pa mu bo odvzela državno odlikovanje.