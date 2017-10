Sberbanki odobrili izvršbo nad delnicam Jamnice v BiH

Zagreb, 16. oktobra - Sodišče v Kiseljaku v Bosni in Hercegovini je odločilo, da ljubljanska in zagrebška podružnica največje upnice hrvaškega koncerna Agrokor, ruske Sberbanke, lahko zasežeta delnice podjetja Sarajevski kiseljak, ki so v lasti Agrokorjeve Jamnice. Gre za skupaj približno 35 milijonov evrov, so sporočili iz Jamnice.