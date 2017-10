V Križankah jubilejna 25. sezona Mladih virtuozov

Ljubljana, 19. oktobra - S koncertom mladih gruzijskih pianistov Ekaterine Nikoladze in Ilie Lomtatidzeja se danes začenja 25. mednarodni cikel Mladi virtuozi. Na 13 koncertih, ki se bodo vrstili do 5. aprila 2018, bo nastopilo 40 mladih ter obetavnih glasbenikov iz Slovenije in tujine. Brezplačni koncerti bodo potekali v viteški dvorani Križank.