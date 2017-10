Invalidi pogrešajo sogovornika in vizijo države na področju invalidov

Ljubljana, 16. oktobra - Predstavniki invalidskih organizacij na ravni države zelo pogrešajo sogovornika, ki bi prisluhnil njihovim potrebam, so izpostavili na današnjem srečanju z nekaterimi predsedniškimi kandidatkami. Opozorili so tudi na pomanjkanje nacionalne strategije na področju invalidov in nujnost poenotenja izrazoslovja, ki bo dvignilo raven dialoga.