Papež opozoril, da lakota ni neozdravljiva bolezen

Rim, 16. oktobra - Reševanje konfliktov in boj proti podnebnim spremembam - to je po besedah papeža Frančiška prava pot za odpravo lakote v svetu. Kot je poudaril ob današnjem svetovnem dnevu hrane, je jasno, da je lakota posledica vojn in podnebnih sprememb, zato se moramo izogibati temu, da jo predstavljamo kot "neozdravljivo bolezen".