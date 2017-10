Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu gostilo 4. znanstveno-izobraževalni dogodek

Washington, 16. oktobra - Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu je konec tedna gostilo znanstveni in izobraževalni dogodek, namenjen krepitvi sodelovanja na teh področjih med Slovenijo in ZDA. Dogodek z delavnicami, ki je bil že četrti po vrsti, so tokrat priredili na predvečer letnega srečanja častnih konzulov Slovenije v ZDA.