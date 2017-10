Tigra iz Sirije bosta našla nov dom na Nizozemskem

Haag, 13. oktobra - Tigra, ki so ju rešili iz zapuščenega živalskega vrta v sirskem mestu Alepo, uničenem v večletni državljanski vojni, bosta dobila dom na Nizozemskem. Brata in sestro, ki sta bila v skupini 13 živali, ki so jih julija rešili iz Alepa, bodo v ponedeljek namestili v centru za velike mačke Felide na severu države.