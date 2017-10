Slovenski urad za Unesco in MZZ obžalujeta izstop ZDA in Izraela iz organizacije

Ljubljana, 13. oktobra - ZDA so v četrtek napovedale umik iz članstva v Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), kmalu za tem pa jim je sledil še Izrael. Iz urada za Unesco v okviru ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter z ministrstva za zunanje zadeve so za STA v skupni izjavi zapisali, da odločitev obeh držav obžalujejo.