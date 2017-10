Višje cene energije septembra zvišale inflacijo v ZDA

Washington, 13. oktobra - Zaradi izpada proizvodnje po orkanu Harvey, ki je prizadel območje Mehiškega zaliva in Teksasa, kjer so naftna nahajališča in rafinerije, se je inflacija v ZDA septembra malce dvignila, vendar pa analitiki verjamejo, da gre za začasen pojav. Potrošniška košarica se je v primerjavi z avgustom podražila za 0,5 odstotka.