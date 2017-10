V Dolenjskih Toplicah osrednji del Praznika topliškega jabolka

Dolenjske Toplice, 14. oktobra - V Dolenjskih Toplicah se z dopoldanskim odprtjem Medene poti in kmečke tržnice ter ocenjevanjem jabolčnih zavitkov in tekmovanjem v največjem in najdaljšem pridelku danes začenja osrednji del Praznika topliškega jabolka 2017. Tamkajšnji občani bodo s prispevanimi zavitki skušali doseči rekord, prireditelji pričakujejo približno tisoč obiskovalcev.