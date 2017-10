V Izoli se začenja rekonstrukcija Prešernove ceste

Izola, 13. oktobra - Z začetkom pripravljalnih del je danes stekla rekonstrukcija Prešernove ceste v Izoli. V prvi fazi del, ki bodo zaključena do konca leta, bo veljala polovična zapora cestišča, območje pa bo po prenovi prijaznejše pešcem in kolesarjem in varnejše za vse udeležence v prometu, zagotavljajo na občini.