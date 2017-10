Žmavc ta teden pri Slovencih v ZDA in Kanadi

Seattle/San Francisco/Vancouver/Winnipeg, 16. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc z delegacijo bo ta teden na delovnem obisku v San Franciscu, Seattlu, Vancouvru in Winnipegu. Glavni namen obiska je krepitev stikov s pomembnimi slovenskimi skupnostmi ter iskanje novih možnosti za sodelovanje, predvsem na področju znanosti, pa tudi kulture, gospodarstva in turizma.