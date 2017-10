Prilagodili kolektivno pogodbo elektroindustrije

Ljubljana, 13. oktobra - Predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij v elektroindustriji so danes v Ljubljani podpisali dodatek h kolektivni pogodbi dejavnosti. Dodatek prinaša tako zvišanje osnovnih plač kot nekatere prilagoditve pogojev dela, s katerimi sledijo spremembam v panogi. Hkrati so se dogovorili, da bodo začeli pogovore o spremembi plačnega modela.