Začenja se osrednji del jesenskega zasedanja IMF in Svetovne banke

Washington, 13. oktobra - V Washingtonu se danes s plenarnim zasedanjem začenja osrednji del rednega letnega srečanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank 189 držav članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Iz Slovenije se dogajanja med drugimi udeležujeta finančna ministrica Mateja Vraničar Erman in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec.