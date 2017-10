Bradati trio stand-up komikov premierno predstavlja svoj projekt

Ljubljana, 13. oktobra - V SiTi Teatru bo nocoj premiera komedije Brade, skupnega projekta Boštjana Gorenca Pižame, Perice Jerkovića in Gašperja Berganta, s katerim odstirajo pogled v zakulisje domače stand-up scene. "Najboljše zgodbe se zgodijo za odrom," vabijo in obljubljajo "zabavno mešanico skečev in stand-upa" brez dlake na jeziku.