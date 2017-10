V Kirgizistanu volijo novega predsednika

Biškek, 15. oktobra - V srednjeazijski republiki Kirgizistan danes volijo novega predsednika. To bo sicer prvič po neodvisnosti leta 1991, da bo prišlo do menjave na položaju po rednem izteku mandata predsednika brez prelivanja krvi. Kirgizistanci so očitno naveličani revolucij in si želijo stabilnost in svobodo, ugotavljajo analitiki.